Journées du patrimoine aux Musée des Beaux-Arts de Calais Calais

25 rue Richelieu Calais Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

La programmation des Journées du patrimoine au Musée des beaux-arts de Calais met à la fois en lumière le patrimoine architectural, thème de l’édition 2025, et l’œuvre d’Auguste Rodin pour lequel une galerie a été inaugurée avant l’été.

Visite flash Claudel-Rodin

En 1884, à dix-neuf ans, Camille Claudel entre dans l’atelier de Rodin. Elle devient son assistante, sa maîtresse, son modèle et sa muse. Les deux artistes entament une relation fusionnelle et tourmentée pendant près de dix ans qui les marquera à jamais. Ils partagent ateliers et modèles, travaillent en harmonie et s’influencent l’un l’autre. Focus sur leur influence respective et sur l’œuvre Buste de Camille Claudel sculpté par Rodin en 1884.

Samedi à 15h et 16h

Dimanche à 10h30, 15h et 16h

Visite gratuite en compagnie de Michel, médiateur. Durée 30 min environ.

Création danse & musique live Cie Cats & Snails

Rodin était sensible à la danse dans toutes ses déclinaisons, des plus populaires aux plus audacieuses. Cette création en lien avec son œuvre sera présentée exclusivement lors des Journées du patrimoine.

Avec Clémentine Vanlerberghe, danseuse et chorégraphe et Mathieu Jedrazak, artiste lyrique et pop.

Le travail de Clémentine Vanlerberghe s’inspire de la pop-culture, de l’histoire de l’art, des écritures sérielles et de la performance. Basée dans le Pas-de-Calais, la compagnie développe des projets chorégraphiques à toutes échelles.

Son ambition est de permettre la création de formes chorégraphiques adaptables aussi bien aux théâtres qu’aux lieux non dédiés.

Samedi à 14h30, 15h30, 16h30

Dimanche à 11h, 15h30, 16h30

Durée 20 min environ.

Atelier intergénérationnel Architecture extraordinaire

L’atelier consiste à partager un moment de création sur le thème de l’architecture extraordinaire. Les participants s’amuseront à réaliser une façade en miniature (maison, immeuble, commerce, etc.) à l’aide de matières différentes. En clôture de l’atelier, les façades seront exposées ensemble afin de fonder une cité imaginaire.

Proposé par les Amis des musées et encadré par les artistes Agathe Verschaffel et Jank.

Dimanche à 10h et à 15h, durée 2h.

Adultes et enfants à partir de 7 ans, gratuit sur réservation.

Présentation Les architectes de la reconstruction

Découvrez la vie et l’œuvre de différents architectes qui se sont succédé pour reconstruire Calais-Nord après la Seconde Guerre mondiale. Entre autres l’immeuble prototype (Le « A47 » de Persitz-Heaumes) face au parc Richelieu, les îlots de la rue Royale (Roger Poyé) et le Musée des beaux-arts lui-même (Paul Pamart).

Dans le cadre d’un parcours pédagogique conçu par l’EPAC (Association Environnement et PAtrimoines du Calaisis). .

English :

The Heritage Days program at the Musée des beaux-arts de Calais highlights both architectural heritage, the theme of the 2025 edition, and the work of Auguste Rodin, for whom a gallery was inaugurated before the summer.

German :

Das Programm der Tage des Kulturerbes im Museum der Schönen Künste in Calais beleuchtet sowohl das architektonische Erbe, das Thema der Ausgabe 2025, als auch das Werk von Auguste Rodin, für den vor dem Sommer eine Galerie eingeweiht wurde.

Italiano :

Il programma delle Giornate del Patrimonio del Musée des beaux-arts de Calais mette in evidenza sia il patrimonio architettonico, tema dell’evento del 2025, sia l’opera di Auguste Rodin, per il quale è stata inaugurata una galleria prima dell’estate.

Espanol :

El programa de las Jornadas del Patrimonio del Museo de Bellas Artes de Calais pone de relieve tanto el patrimonio arquitectónico, tema de la edición de 2025, como la obra de Auguste Rodin, para quien se inauguró una galería antes del verano.

