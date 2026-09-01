Informations pratiques

Saint-Geniez-ô-Merle

Journées du Patrimoine aux Tours de Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

11h : Visite guidée (durée 1h30)

Plongez dans l’histoire avec l’incontournable visite guidée : arpentez les chemins du castrum et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son environnement naturel en compagnie d’une guide costumée.

À partir de 6 ans. Sur réservation

14h : Visite Histoire-Nature : « Quand les patrimoines s’entremêlent » (durée 2h)

De l’histoire médiévale à celle qui s’écrit discrètement de nos jours, découvrez le monde vivant des Tours de Merle au travers de récits entrecroisés, narrés par les guides du site et Clara Courtey, Conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale des Tours de Merle

A partir de 6 ans. Sur réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Journées du Patrimoine aux Tours de Merle

L’événement Journées du Patrimoine aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-09-04 par Corrèze Tourisme