Journées du Patrimoine aux Tours de Merle visite théâtralisée » Les Tours de Merle se la racontent » Saint-Geniez-ô-Merle samedi 20 septembre 2025.

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Laissez-vous conter l’histoire des Tours de Merle avec la rocambolesque visite théâtralisée.

Prenez votre machine à voyager dans le temps et plongez en plein cœur du Moyen âge ! Iolande de Biorc vous invite à la suivre en cette journée de l’an 1357 et à découvrir les secrets des Tours de Merle et de ses habitants ! .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 27 67

