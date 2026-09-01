Informations pratiques

Les Trois-Saints

Journées du patrimoine aux Trois-Saints

Corbier Les Trois-Saints Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites des 4 édifices religieux de la commune :

14h : Chapelle de Corbier

14h45 : Église de Saint-Pardoux-Corbier

15h30 : Église de Saint-Martin-Sepert

16h15 : Église de Saint-Ybard

Petits jeux et énigmes ludiques pour partir à la découverte de notre patrimoine autrement.

Saurez-vous retrouver les détails cachés ?

Connaissez-vous vraiment l’histoire de nos églises ?

Aurez-vous l’œil pour dénicher tous leurs petits trésors ?

Une animation accessible à tous, petits et grands, curieux, passionnés ou simplement désireux de découvrir les richesses de la commune. .

Corbier Les Trois-Saints 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 30

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English : Journées du patrimoine aux Trois-Saints

L’événement Journées du patrimoine aux Trois-Saints Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze