Journées du patrimoine aux Trois-Saints Les Trois-Saints
dimanche 20 septembre 2026 · Les Trois-Saints
Informations pratiques
Les Trois-Saints
Journées du patrimoine aux Trois-Saints
Corbier Les Trois-Saints Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites des 4 édifices religieux de la commune :
14h : Chapelle de Corbier
14h45 : Église de Saint-Pardoux-Corbier
15h30 : Église de Saint-Martin-Sepert
16h15 : Église de Saint-Ybard
Petits jeux et énigmes ludiques pour partir à la découverte de notre patrimoine autrement.
Saurez-vous retrouver les détails cachés ?
Connaissez-vous vraiment l’histoire de nos églises ?
Aurez-vous l’œil pour dénicher tous leurs petits trésors ?
Une animation accessible à tous, petits et grands, curieux, passionnés ou simplement désireux de découvrir les richesses de la commune. .
Corbier Les Trois-Saints 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 30
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English : Journées du patrimoine aux Trois-Saints
L’événement Journées du patrimoine aux Trois-Saints Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze