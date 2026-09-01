Journées du Patrimoine avec animations – Chapelle Sainte-Prisce Sainte-Prisce Melrand
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Prisce · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Journées du Patrimoine avec animations – Chapelle Sainte-Prisce
Sainte-Prisce Chapelle Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le comité vous accueille pour découvrir une exposition sur la chapelle et son pardon et pour des visites guidées de la chapelle de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche sera rythmé par une pause contée à la fontaine et clôturé par un concert d’Inorzen à 17h. .
Sainte-Prisce Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 56 54
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English :
L’événement Journées du Patrimoine avec animations – Chapelle Sainte-Prisce Melrand a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BAUD Communauté
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