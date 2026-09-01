Journées du Patrimoine -BALADE COMMENTÉE « ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT » Terres-de-Haute-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Terres-de-Haute-Charente
Informations pratiques
Terres-de-Haute-Charente
Journées du Patrimoine -BALADE COMMENTÉE « ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT »
3 avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
, gratuit rendez- vous galerie des arts
.
3 avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 20 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
, free event at the art gallery
L’événement Journées du Patrimoine -BALADE COMMENTÉE « ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT » Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine