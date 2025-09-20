Journées du patrimoine Balade commentée Saint-Pierre-d’Irube

Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Cheminement commenté de la balade de Lizaga, par monsieur le Maire et des membres du Conservatoire des espaces naturels (CEN). Sur inscription. .

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27

