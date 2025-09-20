Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire église saint Sulpice Val-de-Saâne

Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire église saint Sulpice Val-de-Saâne samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire

église saint Sulpice Varvannes Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:15:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Biclou à [H]istoires revient pour les #journéesdupatrimoine2025 le samedi 20 septembre sur le thème « De la Seigneurie de VARVANNES à Val de Saâne ». .

église saint Sulpice Varvannes Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15 bibliovaldesaane@gmail.com

English : Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire Val-de-Saâne a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux