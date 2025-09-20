Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire église saint Sulpice Val-de-Saâne
Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire église saint Sulpice Val-de-Saâne samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire
église saint Sulpice Varvannes Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:15:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Le Biclou à [H]istoires revient pour les #journéesdupatrimoine2025 le samedi 20 septembre sur le thème « De la Seigneurie de VARVANNES à Val de Saâne ». .
église saint Sulpice Varvannes Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15 bibliovaldesaane@gmail.com
English : Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Balade historique & littéraire Val-de-Saâne a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux