Informations pratiques

Mauléon

Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon

Départ du Château Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Avec la troupe d’improvisation Les Z’improbables (Cholet), laissez-vous guider dans une déambulation pleine d’humour, à la découverte du patrimoine en péril. Un moment convivial pour rire et (re)découvrir le Petit Séminaire, les remparts du château et le 62 Grand Rue.

Réservation recommandée au 06.48.01.99.69. .

Départ du Château Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 99 69

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English : Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon

L’événement Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon Mauléon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais