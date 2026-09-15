Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon Mauléon
dimanche 20 septembre 2026 · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon
Départ du Château Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Avec la troupe d’improvisation Les Z’improbables (Cholet), laissez-vous guider dans une déambulation pleine d’humour, à la découverte du patrimoine en péril. Un moment convivial pour rire et (re)découvrir le Petit Séminaire, les remparts du château et le 62 Grand Rue.
Réservation recommandée au 06.48.01.99.69. .
Départ du Château Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 99 69
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English : Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon
L’événement Journées du Patrimoine – Balade improvisée avec les Z’Improbables à Mauléon Mauléon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais
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