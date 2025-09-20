Journées du Patrimoine Balade rétro de Périgueux à La maladrerie (Coulounieix-Chamiers) en bus vintage. Périgueux

10 Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Découvrez l’histoire de Périgueux à bord d’un bus des années 1950 ! Votre visite se poursuivra en empruntant le bac de Campniac pour aller admirer la Maladrerie, ancien hôpital sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

HORAIRES DES VISITES

Samedi 20 septembre -> à 9h30, 11h00, 14h30, et 16h

Dimanche 21 septembre -> à 9h30, 11h00, 14h30, et 16h .

10 Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

