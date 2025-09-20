Journées du Patrimoine Balade sur les sentiers de Viens Viens

L’association des Amis de Viens vous invite à l’inauguration de son nouveau sentier. Cette balade d’une durée de 3h nous conduira du village au bord du Calavon, par des chemins que nous avons réouverts et sortis de leur oubli.

Sous le Beffroi Viens 84750 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 34 15 10 lesamisdeviens@gmail.com

English :

The Amis de Viens association invites you to the inauguration of its new trail. This 3-hour walk will take us from the village to the banks of the Calavon, along paths we’ve reopened and brought out of oblivion.

German :

Der Verein der Freunde von Viens lädt Sie zur Einweihung seines neuen Wanderwegs ein. Dieser dreistündige Spaziergang wird uns vom Dorf bis zum Ufer des Calavon führen, über Wege, die wir wieder geöffnet und aus der Vergessenheit geholt haben.

Italiano :

L’associazione Amis de Viens vi invita all’inaugurazione del suo nuovo sentiero. Questa passeggiata di 3 ore ci porterà dal villaggio alle rive del Calavon, lungo i sentieri che abbiamo riaperto e fatto uscire dall’oblio.

Espanol :

La asociación Amis de Viens le invita a la inauguración de su nuevo sendero. Este paseo de 3 horas nos llevará desde el pueblo hasta las orillas del Calavon, por senderos que hemos reabierto y sacado del olvido.

