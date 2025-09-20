Journées du Patrimoine Balades surprises dans les expositions temporaires avec la Cie Théâtre Envie Rue Victor Hugo Gray
Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Balades surprises dans les expositions temporaires avec la Cie Théâtre EnVie Dérailler ; De la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos Regazzoni .
Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
