Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Rue des Pères de l’observance Barbentane Bouches-du-Rhône

Samedi 20 Septembre

14h-18h M. et Mme Fabert, propriétaires du Couvent de Barbentane, vous ouvrent les portes de leur lieu récemment rénové. Un tailleur de pierre de l’entreprise Fernandez qui a travaillé à la restauration du lieu sera présent pour vous expliquer le travail de restauration sur le bâti. Entrée rue des Pères de l’observance.

14h-16h Suivez la compagnie Les Imposteurs dans une nouvelle déambulation à la découverte du patrimoine barbentanais. Départ 14h, place de la poste. Durée 2 heures.

15h-17h30 Montez à bord de la calèche des attelages de la crinière pour un tour des ruelles de Barbentane. Trajet place de la poste-rue du château-rue des Pères de l’Observance-Avenue Bertherigues-Place de la poste.

16h30 Visite de l’église Notre-Dame-des-Grâces par Guy Fluchère.. Durée 2 heures.



Dimanche 21 Septembre

9h30 Visite du centre ancien par Guy Fluchère. Départ Place de la poste. Durée 2 heures.

10h -12h Accèdez au clocher de l’église Notre-Dame-des-Grâces.

14h-18h M. et Mme Fabert, propriétaires du Couvent de Barbentane, vous ouvrent les portes de leur lieu récemment rénové. Un film vous présente le travail de restauration. Entrée rue des Pères de l’observance. .

Rue des Pères de l’observance Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

English :

Heritage Days in Barbentane.

German :

Tage des Kulturerbes in Barbentane.

Italiano :

Giornate del patrimonio barbaricino.

Espanol :

Jornadas del Patrimonio Barbentino.

L’événement Journées du Patrimoine Barbentane a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence