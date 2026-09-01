JOURNÉES DU PATRIMOINE – BARRAGE SUR L’AGLY Caramany
samedi 19 septembre 2026 · Caramany
Informations pratiques
Caramany
JOURNÉES DU PATRIMOINE – BARRAGE SUR L’AGLY
Caramany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU BARRAGE SUR L’AGLY :
– Samedi 19 septembre à 13h00 et à 14h30 – Visite au cœur de l’ouvrage hydraulique
Départ au niveau du parking du barrage (commune de Cassagnes)
SUR RESERVATION OBLIGATOIRE : QR CODE
Programme des JEP complet : https://www.ledepartement66.fr/media/2026/08/JEP_BROCHURE_A5_26-FINAL.pdf
Organisateur : Le Département 66
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Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
HERITAGE DAYS AT THE AGLY DAM:
– Saturday, September 19, at 1:00 p.m. and 2:30 p.m. – Tour of the heart of the dam
Departure from the dam parking lot (town of Cassagnes)
RESERVATIONS REQUIRED: QR CODE
Full Heritage Days program: https://www.ledepartement66.fr/media/2026/08/JEP_BROCHURE_A5_26-FINAL.pdf
Organizer: Department 66
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – BARRAGE SUR L’AGLY Caramany a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI FENOUILLEDES