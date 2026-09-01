Informations pratiques

Caramany

JOURNÉES DU PATRIMOINE – BARRAGE SUR L’AGLY

Caramany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU BARRAGE SUR L’AGLY :

– Samedi 19 septembre à 13h00 et à 14h30 – Visite au cœur de l’ouvrage hydraulique

Départ au niveau du parking du barrage (commune de Cassagnes)

SUR RESERVATION OBLIGATOIRE : QR CODE

Programme des JEP complet : https://www.ledepartement66.fr/media/2026/08/JEP_BROCHURE_A5_26-FINAL.pdf

Organisateur : Le Département 66

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Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

HERITAGE DAYS AT THE AGLY DAM:

– Saturday, September 19, at 1:00 p.m. and 2:30 p.m. – Tour of the heart of the dam

Departure from the dam parking lot (town of Cassagnes)

RESERVATIONS REQUIRED: QR CODE

Full Heritage Days program: https://www.ledepartement66.fr/media/2026/08/JEP_BROCHURE_A5_26-FINAL.pdf

Organizer: Department 66

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – BARRAGE SUR L’AGLY Caramany a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI FENOUILLEDES