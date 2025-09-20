Journées du Patrimoine Base Aérienne 701 Chemin de Saint Jean Salon-de-Provence

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 16h.

Visite guidée toutes les 45mn de 9h à 16h. Chemin de Saint Jean Base aérienne 701 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Vous êtes passionné d’histoire, d’aviation ou de traditions militaires ? Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses de l’École de l’air et de l’espace lors des Journées Européennes du Patrimoine !Adultes

Plongez dans le passé et explorez les lieux emblématiques qui ont formé des générations de pilotes et d’officiers de l’armée de l’air française



⏰ Horaires Au choix selon la visite (cf les formulaires ci-dessous)

Entrée gratuite inscription obligatoire

Visite et bâtiments non adaptés aux poussettes, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux jeunes enfants.

Armes, objets tranchants ou contondants interdits sur site

Animaux non admis hormis chien d’assistance ou guide.



Chemin de Saint Jean Base aérienne 701 Salon-de-Provence 13661 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Are you passionate about history, aviation or military traditions? Don’t miss this exceptional opportunity to take a behind-the-scenes look at the École de l’air et de l’espace during the European Heritage Days!

German :

Sie interessieren sich für Geschichte, Luftfahrt oder militärische Traditionen? Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit, während der Europäischen Tage des Kulturerbes hinter die Kulissen der Luft- und Raumfahrtschule zu blicken!

Italiano :

Siete appassionati di storia, aviazione o tradizioni militari? Non perdete questa eccezionale opportunità di andare dietro le quinte dell’École de l’air et de l’espace durante le Giornate europee del patrimonio!

Espanol :

¿Le apasionan la historia, la aviación o las tradiciones militares? No se pierda esta oportunidad excepcional de adentrarse entre bastidores en la École de l’air et de l’espace durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

