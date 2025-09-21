Journées du Patrimoine Bazauges Les madeleines Bazauges
Les madeleines 2 rue des pruniers Bazauges Charente-Maritime
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 20:00:00
2025-09-21
Visites de cellules charentaises meublées à l’authentique avec musées des outils de la terre et de la vigne. Concert « les jine » duo d’harmonies vocales à 15h00.
Les madeleines 2 rue des pruniers Bazauges 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 04 96 53 lesmadelaines@hotmail.fr
English :
Visits to authentically furnished Charentais farmhouses with museums of tools used on the land and in the vineyards. Les Jine » vocal harmony duo concert at 3pm.
German :
Besichtigung von authentisch eingerichteten Charente-Zellen mit Museen zu Werkzeugen der Erde und des Weinbaus. Konzert « les jine » duo d’harmonies vocales um 15:00 Uhr.
Italiano :
Visite a case coloniche del Charentais, arredate in modo autentico, con musei degli attrezzi utilizzati nella terra e nei vigneti. Concerto del duo di armonia vocale « Les Jine » alle 15.00.
Espanol :
Visitas a granjas charentais auténticamente amuebladas con museos de herramientas utilizadas en la tierra y en los viñedos. Concierto del dúo de armonía vocal « Les Jine » a las 15:00 h.
