Journées du Patrimoine Bazauges Les madeleines Bazauges

Journées du Patrimoine Bazauges

Les madeleines 2 rue des pruniers Bazauges Charente-Maritime

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

Visites de cellules charentaises meublées à l’authentique avec musées des outils de la terre et de la vigne. Concert « les jine » duo d’harmonies vocales à 15h00.

Les madeleines 2 rue des pruniers Bazauges 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 04 96 53 lesmadelaines@hotmail.fr

English :

Visits to authentically furnished Charentais farmhouses with museums of tools used on the land and in the vineyards. Les Jine » vocal harmony duo concert at 3pm.

German :

Besichtigung von authentisch eingerichteten Charente-Zellen mit Museen zu Werkzeugen der Erde und des Weinbaus. Konzert « les jine » duo d’harmonies vocales um 15:00 Uhr.

Italiano :

Visite a case coloniche del Charentais, arredate in modo autentico, con musei degli attrezzi utilizzati nella terra e nei vigneti. Concerto del duo di armonia vocale « Les Jine » alle 15.00.

Espanol :

Visitas a granjas charentais auténticamente amuebladas con museos de herramientas utilizadas en la tierra y en los viñedos. Concierto del dúo de armonía vocal « Les Jine » a las 15:00 h.

