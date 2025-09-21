Journées du Patrimoine | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre

dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine | Béthisy-Saint-Pierre

Béthisy-Saint-Pierre Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

À 14h Parvis du château de la Douye

Conférence débat sur la Révolution Française

À 17h Église

Concert celtique.

Tarif 5€ / Gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire au 06.61.31.53.23

Béthisy-Saint-Pierre 60320 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

2 p.m. Château de la Douye forecourt

Conference and debate on the French Revolution

5pm Church

Celtic concert.

Price: 5? / Free for children. Reservations required: 06.61.31.53.23

German :

Um 14 Uhr Vorplatz des Château de la Douye

Vortrag und Diskussion über die Französische Revolution

Um 17 Uhr Kirche

Ein keltisches Konzert.

Preis: 5 ? / Kinder kostenlos. Reservierung erforderlich unter 06.61.31.53.23

Italiano :

14.00 Cortile del Castello di Douye

Conferenza e dibattito sulla Rivoluzione francese

17:00 Chiesa

Concerto celtico.

Prezzo: 5 euro / gratis per i bambini. Prenotazione obbligatoria allo 06.61.31.53.23

Espanol :

14.00 h Patio del castillo de la Douye

Conferencia y debate sobre la Revolución Francesa

17.00 h Iglesia

Concierto celta.

Precio: 5 euros / Gratuito para los niños. Imprescindible reservar en el 06.61.31.53.23

