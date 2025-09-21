Journées du Patrimoine | Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre
Béthisy-Saint-Pierre Oise
À 14h Parvis du château de la Douye
Conférence débat sur la Révolution Française
À 17h Église
Concert celtique.
Tarif 5€ / Gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire au 06.61.31.53.23
Béthisy-Saint-Pierre 60320 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
English :
2 p.m. Château de la Douye forecourt
Conference and debate on the French Revolution
5pm Church
Celtic concert.
Price: 5? / Free for children. Reservations required: 06.61.31.53.23
German :
Um 14 Uhr Vorplatz des Château de la Douye
Vortrag und Diskussion über die Französische Revolution
Um 17 Uhr Kirche
Ein keltisches Konzert.
Preis: 5 ? / Kinder kostenlos. Reservierung erforderlich unter 06.61.31.53.23
Italiano :
14.00 Cortile del Castello di Douye
Conferenza e dibattito sulla Rivoluzione francese
17:00 Chiesa
Concerto celtico.
Prezzo: 5 euro / gratis per i bambini. Prenotazione obbligatoria allo 06.61.31.53.23
Espanol :
14.00 h Patio del castillo de la Douye
Conferencia y debate sobre la Revolución Francesa
17.00 h Iglesia
Concierto celta.
Precio: 5 euros / Gratuito para los niños. Imprescindible reservar en el 06.61.31.53.23
