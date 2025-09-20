Journées du Patrimoine Square d’Ixelles Biarritz
Journées du Patrimoine
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Le temps d’un week-end, plongez au cœur de l’histoire et découvrez des lieux d’exception ouverts spécialement pour l’occasion.
Monuments, visites guidées, expositions et rencontres profitez de moments uniques pour explorer un patrimoine riche et vivant à Biarritz.
Que vous soyez curieux, passionné d’histoire ou simplement en quête d’évasion culturelle, ces deux journées sont l’occasion idéale de (re)découvrir les trésors qui nous entourent. .
