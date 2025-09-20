Journées du Patrimoine Square d’Ixelles Biarritz

Journées du Patrimoine Square d’Ixelles Biarritz samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine

Square d’Ixelles Office du tourisme Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le temps d’un week-end, plongez au cœur de l’histoire et découvrez des lieux d’exception ouverts spécialement pour l’occasion.

Monuments, visites guidées, expositions et rencontres profitez de moments uniques pour explorer un patrimoine riche et vivant à Biarritz.

Que vous soyez curieux, passionné d’histoire ou simplement en quête d’évasion culturelle, ces deux journées sont l’occasion idéale de (re)découvrir les trésors qui nous entourent. .

Square d’Ixelles Office du tourisme Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine

German : Journées du Patrimoine

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Biarritz a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Biarritz