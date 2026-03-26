Journées du patrimoine Bletterans
Journées du patrimoine Bletterans samedi 19 septembre 2026.
Journées du patrimoine
18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites guidées autour de l’histoire de notre institution, d’hier à aujourd’hui .
18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr
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English : Journées du patrimoine
L’événement Journées du patrimoine Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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