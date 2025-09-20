Journées du Patrimoine « Bosc-Bénard-Commin une église et des paroissiens » Grand Bourgtheroulde

Journées du Patrimoine « Bosc-Bénard-Commin une église et des paroissiens » Grand Bourgtheroulde samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine « Bosc-Bénard-Commin une église et des paroissiens »

Grand Bourgtheroulde Eure

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre Départ 10h, durée 1h30

Visites commentées par Marc MORISSET

RDV sur la place de l’Eglise Saint Pierre de Bosc Bénard Commin

L’église et son seigneur Jean THYREL, la place et un cimetière très disputés, les vases acoustiques, la colère de l’Abbé MARCHAND et le percepteur, les vitraux du seigneur Jacques LE LIEUR, la confrérie de la charité, une relique oubliée…

Inscription obligatoire en mairie (Places limité) .

Grand Bourgtheroulde 27520 Eure Normandie +33 2 35 87 60 70

