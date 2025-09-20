Journées du Patrimoine Bresdon Bresdon

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’Histoire Insolite de la vallée de l’Antenne sera présentée dans une conférence pour les Journées Européennes du Patrimoine, à Bresdon.

Bresdon 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The Unusual History of the Antenne Valley will be presented in a conference for the European Heritage Days, in Bresdon.

German :

Die Ungewöhnliche Geschichte des Antennentals wird in einem Vortrag anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes in Bresdon vorgestellt.

Italiano :

L’insolita storia della Valle dell’Antenna sarà presentata in una conferenza durante le Giornate europee del patrimonio a Bresdon.

Espanol :

La insólita historia del valle del Antenne se presentará en una conferencia durante las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bresdon.

L’événement Journées du Patrimoine Bresdon Bresdon a été mis à jour le 2025-08-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme