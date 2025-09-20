Journées du Patrimoine Bresdon Bresdon
L’Histoire Insolite de la vallée de l’Antenne sera présentée dans une conférence pour les Journées Européennes du Patrimoine, à Bresdon.
English :
The Unusual History of the Antenne Valley will be presented in a conference for the European Heritage Days, in Bresdon.
German :
Die Ungewöhnliche Geschichte des Antennentals wird in einem Vortrag anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes in Bresdon vorgestellt.
Italiano :
L’insolita storia della Valle dell’Antenna sarà presentata in una conferenza durante le Giornate europee del patrimonio a Bresdon.
Espanol :
La insólita historia del valle del Antenne se presentará en una conferencia durante las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bresdon.
