Journées du Patrimoine Brigueuil TOMBEAU DE SAINT-GEORGES CONCERT DE CHANTS MÉDIÉVAUX ET CONTES Brigueuil

La Boulonnie Brigueuil Charente
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
2025-09-20
Le public plongera dans l’univers du Moyen Âge à travers un concert de chants médiévaux, accompagné de
contes inspirés de la figure de saint Georges.
La Boulonnie Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33 mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr
English :
The public will plunge into the world of the Middle Ages with a concert of medieval songs, accompanied by
tales inspired by the figure of Saint George.
German :
Das Publikum taucht in die Welt des Mittelalters ein, indem es ein Konzert mit mittelalterlichen Liedern und Geschichten aus dem Mittelalter besucht
geschichten, die von der Figur des Heiligen Georg inspiriert sind.
Italiano :
Il pubblico sarà immerso nel mondo del Medioevo attraverso un concerto di canti medievali, accompagnati da racconti ispirati alla figura di San Giorgio
ispirati alla figura di San Giorgio.
Espanol :
El público se sumergirá en el mundo de la Edad Media a través de un concierto de canciones medievales, acompañadas de cuentos inspirados en la figura de San Jorge
inspirados en la figura de San Jorge.
