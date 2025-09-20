Journées du patrimoine Brigueuil Visite libre Cité fortifiée Brigueuil
Journées du patrimoine Brigueuil Visite libre Cité fortifiée Brigueuil samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine Brigueuil Visite libre Cité fortifiée
Brigueuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Site naturel défensif, le village de Brigueuil est doté d’un riche patrimoine, témoignage de son histoire passée.
visite libre
.
Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33 mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr
English :
A natural defensive site, the village of Brigueuil boasts a rich heritage, testimony to its past history.
open house
German :
Als natürlicher Verteidigungsstandort verfügt das Dorf Brigueuil über ein reiches Kulturerbe, das von seiner vergangenen Geschichte zeugt.
freie Besichtigung
Italiano :
Sito difensivo naturale, il villaggio di Brigueuil vanta un ricco patrimonio che testimonia la sua storia passata.
casa aperta
Espanol :
Sitio defensivo natural, el pueblo de Brigueuil posee un rico patrimonio que atestigua su historia pasada.
puertas abiertas
L’événement Journées du patrimoine Brigueuil Visite libre Cité fortifiée Brigueuil a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Charente Limousine