Journées du patrimoine Brigueuil : Visite libre Cité fortifiée Brigueuil
samedi 19 septembre 2026 · Brigueuil
Informations pratiques
Brigueuil
Journées du patrimoine Brigueuil : Visite libre Cité fortifiée
Brigueuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Site naturel défensif, le village de Brigueuil est doté d’un riche patrimoine, témoignage de son histoire passée.
visite libre
.
Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33 mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A natural defensive site, the village of Brigueuil boasts a rich heritage, testimony to its past history.
open house
L’événement Journées du patrimoine Brigueuil : Visite libre Cité fortifiée Brigueuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine