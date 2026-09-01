Informations pratiques

Brigueuil

Journées du patrimoine Brigueuil : Visite libre Cité fortifiée

Brigueuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Site naturel défensif, le village de Brigueuil est doté d’un riche patrimoine, témoignage de son histoire passée.

visite libre

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Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33 mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr

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English :

A natural defensive site, the village of Brigueuil boasts a rich heritage, testimony to its past history.

open house

L’événement Journées du patrimoine Brigueuil : Visite libre Cité fortifiée Brigueuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine