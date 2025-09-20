Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint Martial Brigueuil

Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint Martial Brigueuil samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint Martial

Brigueuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

ÉGLISE SAINT-MARTIAL VISITE LIBRE
Entrée libre, gratuit, renseignement au 05.45.71.00.33.
  .

Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33  mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr

English :

SAINT-MARTIAL CHURCH OPEN HOUSE
Free admission, information on 05.45.71.00.33.

German :

KIRCHE SAINT-MARTIAL FREIE BESICHTIGUNG
Eintritt frei, kostenlos, Informationen unter 05.45.71.00.33.

Italiano :

CHIESA DI SAN MARZIALE INGRESSO LIBERO
Ingresso libero, informazioni al numero 05.45.71.00.33.

Espanol :

IGLESIA SAINT-MARTIAL ENTRADA GRATUITA
Entrada gratuita, información en el 05.45.71.00.33.

L’événement Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint Martial Brigueuil a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Charente Limousine