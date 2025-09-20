Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint Martial Brigueuil
Brigueuil Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
ÉGLISE SAINT-MARTIAL VISITE LIBRE
Entrée libre, gratuit, renseignement au 05.45.71.00.33.
Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33 mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr
English :
SAINT-MARTIAL CHURCH OPEN HOUSE
Free admission, information on 05.45.71.00.33.
German :
KIRCHE SAINT-MARTIAL FREIE BESICHTIGUNG
Eintritt frei, kostenlos, Informationen unter 05.45.71.00.33.
Italiano :
CHIESA DI SAN MARZIALE INGRESSO LIBERO
Ingresso libero, informazioni al numero 05.45.71.00.33.
Espanol :
IGLESIA SAINT-MARTIAL ENTRADA GRATUITA
Entrada gratuita, información en el 05.45.71.00.33.
