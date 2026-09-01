Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint – Martial Brigueuil
samedi 19 septembre 2026 · Brigueuil
Informations pratiques
Brigueuil
Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint – Martial
Brigueuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
ÉGLISE SAINT-MARTIAL – VISITE LIBRE
Entrée libre, gratuit, renseignement au 05.45.71.00.33.
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Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33 mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr
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English :
SAINT-MARTIAL CHURCH – OPEN HOUSE
Free admission, information on 05.45.71.00.33.
L’événement Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint – Martial Brigueuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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