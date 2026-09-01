UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brigueuil

Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint – Martial Brigueuil

samedi 19 septembre 2026 · Brigueuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
16420 Brigueuil
Département
Charente
Tarif

Brigueuil

Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint – Martial

Brigueuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

ÉGLISE SAINT-MARTIAL – VISITE LIBRE
Entrée libre, gratuit, renseignement au 05.45.71.00.33.
  .

Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 00 33  mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SAINT-MARTIAL CHURCH – OPEN HOUSE
Free admission, information on 05.45.71.00.33.

L’événement Journées du patrimoine Brigueuil: Visite Libre Eglise Saint – Martial Brigueuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Brigueuil (Charente)