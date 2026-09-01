Informations pratiques

Carlux

Journées du Patrimoine : Carlux 1914-1918 deux journées consacrées à la mémoire de la Grande Guerre.

Carlux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Carlux 1914-1918 – Journées Européennes du Patrimoine

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 au château de Carlux. Plongez au cœur de la Grande Guerre avec reconstitutions historiques, conférences, camp militaire et tenues d’époque. Entrée libre, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Carlux 1914-1918 – Journées Européennes du Patrimoine

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, au château de Carlux, venez revivre l’histoire de la Grande Guerre à travers un week-end consacré à la mémoire de 1914-1918. Au programme : camp de reconstitution, tenues d’époque et ateliers thématiques tout le week-end, de 10h à 18h.

Samedi à 16h : conférence « Le Carlux d’autrefois » par Jacques Cros.

Dimanche à 15h : conférence « La femme et son rôle entre 1914 et 1918 » par l’association Sur les Traces du Passé.

Entrée libre. Renseignements : 06 47 35 89 72. .

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 35 89 72

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English : Journées du Patrimoine : Carlux 1914-1918 deux journées consacrées à la mémoire de la Grande Guerre.

Carlux 1914–1918? European Heritage Days

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, at the Château de Carlux. Immerse yourself in the heart of the Great War with historical reenactments, lectures, a military camp, and period costumes. Free admission, Saturday and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine : Carlux 1914-1918 deux journées consacrées à la mémoire de la Grande Guerre. Carlux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon