Journées du Patrimoine Centre des Archives Départementales de la Nièvre Archives départementales Nevers

Informations pratiques

Nevers

Journées du Patrimoine Centre des Archives Départementales de la Nièvre

Archives départementales 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le Centre des Archives départementales de Nevers organise plusieurs animations les 19 et 20 septembre.

Samedi 19

– De 14h à 17h30 Visite libre de l’exposition Archives, météo et climat et projection de La mémoire filmique du Morvan réalisée par l’Association Ofnibus grâce à la collecte de films réalisés par des particuliers au 20ème siècle.

– De 14h à 15h Derrière les murs des Archives visite guidée du bâtiment et découverte des archives.

– De 15h à 16h Pièce de théâtre (tout public) Un nouveau monde en plus joli de S. Levey avec M. Teissier et N. Naudet de la Compagnie Taim’.

Dans un village de la Nièvre, une fille décide de s’engager pour sauver des platanes que son père veut abattre. Elle nous fait partager ses préoccupations écologiques, ses rêves et ses combats pour inventer un nouveau monde en plus joli .

– De 16h à 17h Visite commentée de l’exposition Archives, météo et climat

Dimanche 20

– De 10h à 12h et de 14h à 17h30 Visite libre de l’exposition Archives, météo et climat et projection de La mémoire filmique du Morvan réalisée par l’Association Ofnibus grâce à la collecte de films réalisés par des particuliers au 20ème siècle.

– De 14h à 15h Derrière les murs des Archives visite guidée du bâtiment et découverte des archives.

– De 15h15 à 16h Atelier Découvrir la généalogie) sur réservation).

– De 16h à 17h Visite commentée de l’exposition Archives, météo et climat

Entrée libre et gratuite, sans réservation (sauf pour l’atelier Découvrir la généalogie ). Plus d’infos sur le site internet des Archives de la Nièvre. .

Archives départementales 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 68 30 archives@nievre.fr

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English : Journées du Patrimoine Centre des Archives Départementales de la Nièvre

L’événement Journées du Patrimoine Centre des Archives Départementales de la Nièvre Nevers a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Cap Grand Nevers