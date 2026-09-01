Journées du patrimoine – Cézy Cézy
samedi 19 septembre 2026 · Cézy
Informations pratiques
Cézy
Journées du patrimoine – Cézy
Cézy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Loup: Venez découvrir l’église Saint-Loup de Cézy, village situé sur la voir romaine de Sens à Auxerre (rdv 1 place du Général de Gaulle).
Visites commentées du village: Laissez-vous porter par l’association Cézy-Thèmes Hier et Aujourd’hui et découvrez Cézy dans le cadre de deux visites commentées illustrées de photos (rdv place des fêtes, av. Jean-Jacques Coeur).
Visite commentée et libre du jardin des Petits Prés: Ce jardin exceptionnel contient plus de 1800 plantes (rdv 4 rue des Petits Prés). .
Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Journées du patrimoine – Cézy
L’événement Journées du patrimoine – Cézy Cézy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Joigny et du Jovinien