Informations pratiques

Cézy

Journées du patrimoine – Cézy

Cézy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Loup: Venez découvrir l’église Saint-Loup de Cézy, village situé sur la voir romaine de Sens à Auxerre (rdv 1 place du Général de Gaulle).

Visites commentées du village: Laissez-vous porter par l’association Cézy-Thèmes Hier et Aujourd’hui et découvrez Cézy dans le cadre de deux visites commentées illustrées de photos (rdv place des fêtes, av. Jean-Jacques Coeur).

Visite commentée et libre du jardin des Petits Prés: Ce jardin exceptionnel contient plus de 1800 plantes (rdv 4 rue des Petits Prés). .

Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Journées du patrimoine – Cézy

L’événement Journées du patrimoine – Cézy Cézy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Joigny et du Jovinien