Informations pratiques

Chabanais

Journées du Patrimoine – Chabanais – VISITE COMMENTÉE -Chabanais au fil de l’eau

Place Colbert Chabanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19

.Avec cette balade commentée par le CAUE de la Charente et le Pays d’art et d’histoire de Charente Limousine, les

participants en apprendront plus sur le patrimoine ayant façonné les rives de la Vienne.

.

Place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 90 97 58

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English :

.On this guided walk organized by the CAUE of Charente and the Pays d’art et d’histoire de Charente Limousine,

participants will learn more about the heritage that has shaped the banks of the Vienne River.

L’événement Journées du Patrimoine – Chabanais – VISITE COMMENTÉE -Chabanais au fil de l’eau Chabanais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine