Journées du Patrimoine Chant grégorien Castets et Castillon

Eglise de Mazérac Castets et Castillon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’Atelier Plain-Chant du Centre de Musique Ancienne de Sauternes dirigé par François-Xavier Lacroux, se produit en concert à l’église de Mazérac, en Sud-Gironde. Ce bel exemple du patrimoine roman de nos campagnes devient l’écrin naturel du chant grégorien et des polyphonies anciennes, médiévales et Renaissance, dans une proximité surprenante avec les chants traditionnels basques, corses et napolitains ! .

Eglise de Mazérac Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com

