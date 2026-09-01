Journées du patrimoine – Chapelle de la Congrégation : Concert de l’ensemble Folia Place de la Congrégation Josselin

Informations pratiques

Josselin

Journées du patrimoine – Chapelle de la Congrégation : Concert de l’ensemble Folia

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la chapelle de la Congrégation ouvrira ses portes à l’ensemble musical « Folia », pour deux auditions exceptionnelles à 15h et à 17h. Réunissant des musiciens amateurs de Ploërmel Communauté, passionnés par la musique des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, cet ensemble propose un voyage musical au cœur de l’époque baroque, porté par les sonorités du violon, du hautbois, de la flûte à bec et du clavecin. Pour cette toute première rencontre avec le public, « Folia » fera résonner les œuvres de grands compositeurs tels que Telemann, Pachelbel et Haendel, dans le cadre intimiste et chargé d’histoire de la chapelle. Une belle occasion de découvrir de jeunes talents locaux et de redécouvrir la richesse de la musique ancienne dans un lieu patrimonial d’exception.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Libre participation. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Chapelle de la Congrégation : Concert de l’ensemble Folia Josselin a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande