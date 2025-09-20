Journées du Patrimoine Chapelle de la Poraire Parking dans la cour de la ferme Chiché

Journées du Patrimoine Chapelle de la Poraire Parking dans la cour de la ferme Chiché samedi 20 septembre 2025.

Parking dans la cour de la ferme La Poraire Chiché Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, la chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, vestige d’un ancien prieuré fontevriste, conserve des peintures murales datées de la fin du XIIème siècle début XIIIème siècle. L’une d’entre elles représente une scène rarissime de la « damnation d’Hérode ». Visite commentée, tout public à partir de 8 ans. .

+33 6 32 84 13 61

