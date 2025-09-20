Journées du Patrimoine Chapelle de l’Hôpital Saint Charles Wassy

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Tout public

Visite accompagnée. Construit au 18e siècle, l’hôpital s’articule autour de la chapelle. Celle-ci est mise en valeur par son fronton sculpté. Au 19e siècle, Joseph Constant Ménissier peintre régional y réalise une fresque sur le plafond (aujourd’hui disparu) ainsi que 4 tableaux représentant des épisodes importants de la vie de Saint-Charles de Borromée. Derrière l’autel, un puits de lumière éclaire une statue de l’Assomption. .

Chapelle de l’hôpital Saint-Charles Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90

