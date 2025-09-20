Journées du Patrimoine Chapelle des Carmélites Gray
Journées du Patrimoine Chapelle des Carmélites Gray samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Chapelle des Carmélites
10 Rue des Casernes Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite libre de la Chapelle des Carmélites. .
10 Rue des Casernes Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
English : Journées du Patrimoine Chapelle des Carmélites
German : Journées du Patrimoine Chapelle des Carmélites
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Chapelle des Carmélites Gray a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY