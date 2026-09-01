Journées du patrimoine – Chapelle des Carmélites : Visites guidées Chapelle des carmélites Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Journées du patrimoine – Chapelle des Carmélites : Visites guidées

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, profitez de visites guidées de la Chapelle des Carmélites , afin de percer les secrets de la construction de ce monument emblématique de Ploërmel et mieux comprendre son histoire. À 10h30 et à 15h. .

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Chapelle des Carmélites : Visites guidées Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande