Journées du patrimoine – Chapelle des Carmélites : Visites guidées Chapelle des carmélites Ploërmel
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des carmélites · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Journées du patrimoine – Chapelle des Carmélites : Visites guidées
Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, profitez de visites guidées de la Chapelle des Carmélites , afin de percer les secrets de la construction de ce monument emblématique de Ploërmel et mieux comprendre son histoire. À 10h30 et à 15h. .
Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73
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English :
L’événement Journées du patrimoine – Chapelle des Carmélites : Visites guidées Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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