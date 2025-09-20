Journées du Patrimoine Chapelle des Ursulines Place du Vallat Monistrol-sur-Loire
Visite guidée de la chapelle datant du 17ème siècle Sculptures en bois de Pierre Vaneau (17ème) classées aux Monuments Historiques et chemin de croix du 19ème siècle.
English :
Guided tour of the 17th-century chapel Wooden sculptures by Pierre Vaneau (17th century) classified as Historic Monuments and 19th-century Way of the Cross.
German :
Geführte Besichtigung der Kapelle aus dem 17. Jahrhundert Holzskulpturen von Pierre Vaneau (17. Jahrhundert), die unter Denkmalschutz stehen, und ein Kreuzweg aus dem 19.
Italiano :
Visita guidata della cappella del XVII secolo sculture lignee di Pierre Vaneau (XVII secolo) classificate come monumenti storici e Via Crucis del XIX secolo.
Espanol :
Visita guiada de la capilla del siglo XVII Esculturas de madera de Pierre Vaneau (siglo XVII) catalogadas como Monumentos Históricos y Vía Crucis del siglo XIX.
