Journées du Patrimoine Chapelle des Ursulines Place du Vallat Monistrol-sur-Loire

Place du Vallat Chapelle des Ursulines Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

Visite guidée de la chapelle datant du 17ème siècle Sculptures en bois de Pierre Vaneau (17ème) classées aux Monuments Historiques et chemin de croix du 19ème siècle.

Place du Vallat Chapelle des Ursulines Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Guided tour of the 17th-century chapel Wooden sculptures by Pierre Vaneau (17th century) classified as Historic Monuments and 19th-century Way of the Cross.

German :

Geführte Besichtigung der Kapelle aus dem 17. Jahrhundert Holzskulpturen von Pierre Vaneau (17. Jahrhundert), die unter Denkmalschutz stehen, und ein Kreuzweg aus dem 19.

Italiano :

Visita guidata della cappella del XVII secolo sculture lignee di Pierre Vaneau (XVII secolo) classificate come monumenti storici e Via Crucis del XIX secolo.

Espanol :

Visita guiada de la capilla del siglo XVII Esculturas de madera de Pierre Vaneau (siglo XVII) catalogadas como Monumentos Históricos y Vía Crucis del siglo XIX.

