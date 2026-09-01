Informations pratiques

Étagnac

Journées du Patrimoine: Chapelle d’Etricor- VISITE « LA DÉVOTION DE SAINT-PARDOUX D’HIER À AUJOURD’HUI »

Étagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rdv à Étricor, devant la chapelle, depuis le bourg prendre la route de Pilas (D193), direction Beaulieu puis Étricor

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Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 90 97 59

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English :

Meet at %E0 %C9tricor, in front of the chapel. From the village, take the Pilas road (D193) toward Beaulieu, then %C9tricor

L’événement Journées du Patrimoine: Chapelle d’Etricor- VISITE « LA DÉVOTION DE SAINT-PARDOUX D’HIER À AUJOURD’HUI » Étagnac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine