Journées du Patrimoine: Chapelle d’Etricor- VISITE « LA DÉVOTION DE SAINT-PARDOUX D’HIER À AUJOURD’HUI » Étagnac
dimanche 20 septembre 2026 · Étagnac
Informations pratiques
Étagnac
Journées du Patrimoine: Chapelle d’Etricor- VISITE « LA DÉVOTION DE SAINT-PARDOUX D’HIER À AUJOURD’HUI »
Étagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rdv à Étricor, devant la chapelle, depuis le bourg prendre la route de Pilas (D193), direction Beaulieu puis Étricor
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Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 90 97 59
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English :
Meet at %E0 %C9tricor, in front of the chapel. From the village, take the Pilas road (D193) toward Beaulieu, then %C9tricor
L’événement Journées du Patrimoine: Chapelle d’Etricor- VISITE « LA DÉVOTION DE SAINT-PARDOUX D’HIER À AUJOURD’HUI » Étagnac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine