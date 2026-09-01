Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers Quartier de Saint-Clémentin Voulmentin
samedi 19 septembre 2026 · Quartier de Saint-Clémentin · Voulmentin
Informations pratiques
Voulmentin
Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers
Quartier de Saint-Clémentin Chapelle Notre-Dame des Rosiers Voulmentin Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Mentionnée dès 1186 parmi les possessions de l’abbaye Saint-Florent de Saumur, la chapelle Notre Dame des Rosiers, classée Monument historique depuis 1994, a bénéficié d’importantes restaurations révélant de remarquables
peintures murales des XVe et XVIIe siècles.
C’est un ancien lieu de passage des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle.
Visite en accès libre. .
Quartier de Saint-Clémentin Chapelle Notre-Dame des Rosiers Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 22 28
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English : Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers
L’événement Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais
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