Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers Quartier de Saint-Clémentin Voulmentin

Informations pratiques

Voulmentin

Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers

Quartier de Saint-Clémentin Chapelle Notre-Dame des Rosiers Voulmentin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mentionnée dès 1186 parmi les possessions de l’abbaye Saint-Florent de Saumur, la chapelle Notre Dame des Rosiers, classée Monument historique depuis 1994, a bénéficié d’importantes restaurations révélant de remarquables

peintures murales des XVe et XVIIe siècles.

C’est un ancien lieu de passage des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle.

Visite en accès libre. .

Quartier de Saint-Clémentin Chapelle Notre-Dame des Rosiers Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 22 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers

L’événement Journées du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame des Rosiers Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais