Journées du Patrimoine Chapelle Saint Cyprien Place Raymond Garand Bressuire

Place Raymond Garand Chapelle St Cyprien Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette église, fondée au Xème siècle par le vicomte de Thouars qui la donne à l’abbaye Saint Cyprien de Poitiers, est reconstruite au XIIIème siècle. Elle abrite l’exposition des projets des étudiants de DNMADE promotion 2025 (métiers d’art et de design) à Bressuire et dans la crypte, une création collective intitulée « Objet sonore expérimental », créée par les élèves en Terminale CGEA du Campus des Sicaudières à Bressuire, en partenariat avec Scènes de Territoire dans le cadre d’une résidence artistique de la Compagnie Sylex (Maud Herrera). .

Place Raymond Garand Chapelle St Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40

