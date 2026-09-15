Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine – Chapelle Saint-Félix et Sainte-Régule

7 Rue de la Chapelle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au coeur de cette cité viticole venez découvrir en visite libre la discrète Chapelle Saint Félix et Sainte Régule au murs pleins d’ex voto.

Dans le cadre des journées du patrimoine venez découvrir lor d’une visite libre la chapelle Saint Félix et Sainte Régule ainsi que des nombreux ex voto. 0 .

7 Rue de la Chapelle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

In the heart of this wine-growing town, come explore the unassuming Chapel of Saint Félix and Sainte Régule—whose walls are covered with votive offerings—on your own.

L’événement Journées du patrimoine – Chapelle Saint-Félix et Sainte-Régule Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg