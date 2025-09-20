JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT MATHIEU La Croix au Bal Niort Lassay-les-Châteaux
La Croix au Bal Niort Chapelle Saint-Mathieu Lassay-les-Châteaux Mayenne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez la Chapelle St Mathieu dit « La Croix au Bal ».
Exposition des œuvres de Denis Cordier. .
La Croix au Bal Niort Chapelle Saint-Mathieu Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 74 33
English :
As part of the Heritage Days, discover the Chapelle St Mathieu, known as « La Croix au Bal ».
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Tage des Kulturerbes die Kapelle St Mathieu genannt « La Croix au Bal ».
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, scoprite la Chapelle St Mathieu, nota come « La Croix au Bal ».
Espanol :
En el marco de las Jornadas del Patrimonio, descubra la Chapelle St Mathieu conocida como « La Croix au Bal ».
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT MATHIEU Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay