Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Route de la Coudre Voulmentin
samedi 19 septembre 2026 · Route de la Coudre · Voulmentin
Informations pratiques
Voulmentin
Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien
Route de la Coudre Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de cette ancienne chapelle du XV ème siècle possédant un bénitier en granit et de nombreuses statues.
Visite en accès libre. .
Route de la Coudre Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 22 28
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English : Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien
L’événement Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais