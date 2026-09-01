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Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Route de la Coudre Voulmentin

samedi 19 septembre 2026 · Route de la Coudre · Voulmentin

Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Route de la Coudre Voulmentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de la Coudre
Adresse
Chapelle Saint-Sébastien
Ville
79150 Voulmentin
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Voulmentin

Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien

Route de la Coudre Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de cette ancienne chapelle du XV ème siècle possédant un bénitier en granit et de nombreuses statues.
Visite en accès libre.   .

Route de la Coudre Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 22 28 

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English : Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien

L’événement Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais