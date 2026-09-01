Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Route de la Coudre Voulmentin

Informations pratiques

Voulmentin

Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien

Route de la Coudre Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de cette ancienne chapelle du XV ème siècle possédant un bénitier en granit et de nombreuses statues.

Visite en accès libre. .

Route de la Coudre Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 22 28

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English : Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien

L’événement Journées du Patrimoine – Chapelle Saint-Sébastien Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais