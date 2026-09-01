Journées du Patrimoine : Chapelle Saint Sylvain Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

Informations pratiques

Nevers

Journées du Patrimoine : Chapelle Saint Sylvain

Rue Mademoiselle Bourgeois Chapelle Saint Sylvain Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! L’équipe du musée et du service patrimoine vous accueille une nouvelle fois, et ouvre différents sites au public gratuitement lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Vous retrouverez des animations, expositions, visites libres et visites guidées !

Les visites guidées : Familles, dès 6 ans / Gratuit

Infos et inscriptions sur : culture.nevers.fr/agenda

Chapelle Saint Sylvain :

Samedi 19 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. .

Rue Mademoiselle Bourgeois Chapelle Saint Sylvain Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées du Patrimoine : Chapelle Saint Sylvain

L’événement Journées du Patrimoine : Chapelle Saint Sylvain Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers