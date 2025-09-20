Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Yves Saint-Yves Cruguel

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Partez à la découverte de la chapelle Saint-Yves, un lieu chargé d’histoire et de mystère niché au cœur de la nature. Si l’édifice actuel date de 1852, ses origines sont bien plus anciennes… La toute première chapelle aurait vu le jour aux XVe ou XVIe siècles. Seul l’imposant if, arbre remarquable du Morbihan situé à l’entrée, pourrait en révéler les secrets s’il pouvait parler !

Prolongez votre visite en flânant dans le charmant bourg de Cruguel grâce à son sentier d’interprétation du patrimoine, jalonné de plaques explicatives. Vous y découvrirez la fontaine Saint-Brieuc, construite au XVIIe siècle, restaurée en 1819 puis en 2020, et toujours alimentant un lavoir encore utilisé aujourd’hui. Ne manquez pas non plus l’ancien presbytère datant de 1898 et le four à pain communal, fraîchement rénové en 2023. Une immersion authentique dans le patrimoine vivant de la commune ! .

Saint-Yves Chapelle Saint Yves Cruguel 56420 Morbihan Bretagne

