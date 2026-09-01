Journées du Patrimoine : Chapelle Sainte-Marie Rue Saint-Martin Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-Martin · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : Chapelle Sainte-Marie
Rue Saint-Martin Chapelle Sainte Marie Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la chapelle Sainte-Marie, joyau baroque du Nivernais lors des Journées du Patrimoine.
Seul vestige du couvent de la Visitation édifié au XVIIe siècle, cette chapelle séduit par sa façade baroque unique en son genre. À l’intérieur, ses volumes épurés servent d’écrin à un retable baroque somptueux, témoin d’un patrimoine artistique et spirituel d’exception.
Un lieu chargé d’histoire et de beauté à ne pas manquer !
Ouverte le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14h à 18h. .
Rue Saint-Martin Chapelle Sainte Marie Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées du Patrimoine : Chapelle Sainte-Marie
L’événement Journées du Patrimoine : Chapelle Sainte-Marie Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers
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