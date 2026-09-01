Informations pratiques

Charolles

Journées du patrimoine

Charolles Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A la découverte des œuvres de René DAVOINE, sur les pas de Ste Marguerite Marie ALACOQUE.

Pour les journées du patrimoine.

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026 à CHAROLLES.

Balade commentée le temps d’1h15 – d’1h30 au départ de l’Office du Tourisme :

– Samedi à 16h

– Dimanche à 9h45 ou à 15h

– Livret parcours enfant

Renseignements et inscriptions jusqu’au 18/09 au 06 24 29 61 96. .

Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 29 61 96 luminet.vanessa@gmail.com

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine Charolles a été mis à jour le 2026-09-07 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III