Journées du patrimoine Charolles
samedi 19 septembre 2026 · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Journées du patrimoine
Charolles Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:15:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A la découverte des œuvres de René DAVOINE, sur les pas de Ste Marguerite Marie ALACOQUE.
Pour les journées du patrimoine.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026 à CHAROLLES.
Balade commentée le temps d’1h15 – d’1h30 au départ de l’Office du Tourisme :
– Samedi à 16h
– Dimanche à 9h45 ou à 15h
– Livret parcours enfant
Renseignements et inscriptions jusqu’au 18/09 au 06 24 29 61 96. .
Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 29 61 96 luminet.vanessa@gmail.com
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English : Journées du patrimoine
L’événement Journées du patrimoine Charolles a été mis à jour le 2026-09-07 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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