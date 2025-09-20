Journées du Patrimoine: Chassenuil , Maison de la Résistance René Michaud Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La maison de la résistance regroupe des objets et souvenirs du maquis Bir Hacheim, qui a tenu une place importante dans l’histoire locale et, plus globalement, dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 67 19 62

English :

The Maison de la Résistance houses objects and memorabilia from the Bir Hacheim maquis, which played an important role in local history and, more generally, in the history of the Second World War.

German :

Im Haus des Widerstands sind Objekte und Erinnerungsstücke des Bir-Hacheim-Maquis ausgestellt, der in der lokalen Geschichte und allgemein in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle spielte.

Italiano :

La Casa della Resistenza ospita oggetti e cimeli del maquis di Bir Hacheim, che ha avuto un ruolo importante nella storia locale e, più in generale, nella storia della Seconda Guerra Mondiale.

Espanol :

La Casa de la Resistencia alberga objetos y recuerdos del maquis de Bir Hacheim, que desempeñó un papel importante en la historia local y, más en general, en la historia de la Segunda Guerra Mundial.

