Journées du Patrimoine: Chassenuil , Maison de la Résistance René Michaud Chasseneuil-sur-Bonnieure
samedi 19 septembre 2026 · Chasseneuil-sur-Bonnieure
Informations pratiques
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Journées du Patrimoine: Chassenuil , Maison de la Résistance René Michaud
Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La maison de la résistance regroupe des objets et souvenirs du maquis Bir Hacheim, qui a tenu une place importante dans l’histoire locale et, plus globalement, dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
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Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 67 19 62
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English :
The Maison de la Résistance houses objects and memorabilia from the Bir Hacheim maquis, which played an important role in local history and, more generally, in the history of the Second World War.
L’événement Journées du Patrimoine: Chassenuil , Maison de la Résistance René Michaud Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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