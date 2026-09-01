Informations pratiques

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Journées du Patrimoine: Chassenuil , Maison de la Résistance René Michaud

Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La maison de la résistance regroupe des objets et souvenirs du maquis Bir Hacheim, qui a tenu une place importante dans l’histoire locale et, plus globalement, dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

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Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 67 19 62

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English :

The Maison de la Résistance houses objects and memorabilia from the Bir Hacheim maquis, which played an important role in local history and, more generally, in the history of the Second World War.

L’événement Journées du Patrimoine: Chassenuil , Maison de la Résistance René Michaud Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine