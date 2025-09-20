Journées du Patrimoine Château Dampierre-sur-Boutonne

Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Animation Si Dampierre m’était conté , voyage dans le siècle de Marie-Antoinette. Remontez le temps et retrouvez l’esprit de Dampierre au XVIIIᵉ siècle, à l’époque des marquis de Galliffet et du poète Jacques Delille.

Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 02 24 contact@chateaudampierre.fr

Animation: « Si Dampierre m’était conté » (Wenn Dampierre mir erzählt würde), eine Reise in das Jahrhundert von Marie-Antoinette. Jahrhundert, zur Zeit der Marquis de Galliffet und des Dichters Jacques Delille.

Attività: « Se mi raccontassero la storia di Dampierre », un viaggio nel secolo di Maria Antonietta. Tornate indietro nel tempo e riscoprite lo spirito di Dampierre nel XVIII secolo, all’epoca del marchese de Galliffet e del poeta Jacques Delille.

Actividades: « Si me contaran la historia de Dampierre », un viaje por el siglo de María Antonieta. Retroceda en el tiempo y redescubra el espíritu de Dampierre en el siglo XVIII, en la época del marqués de Galliffet y del poeta Jacques Delille.

